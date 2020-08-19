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花蓮木造房失火 住戶一度失聯幸無傷亡

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市今天凌晨約1時發生火災，位於尚志路38巷一棟木造平房全面燃燒、火勢猛烈，一度傳出有人受困屋內，經過消防員救火後，在現場搜救並無發現焦屍，聯繫上後得知並未住在起火的屋內，幸無人員傷亡，起火原因尚待火調科調查。

花蓮縣消防局指出，今天凌晨近1時接獲報案，尚志路上有一排木造連棟房屋冒出濃煙，派出花蓮、美崙、自強、北埔、仁里等5個消防分隊，警、義消人數近50人前往救災。由於是木造房屋，現場火勢猛烈，燃燒面積大約為60坪，附近住戶指稱中間的房屋有1人沒有逃出來，警方聯繫電話卻關機，經過消防員灌救後，約20分鐘撲滅火勢。

火勢控制後消防員進入屋內搜索，但在現場怎麼找都沒有發現有受困者，彷彿人間蒸發，讓家屬非常著急，所幸今早已找到失聯的女性。消防局表示，兩戶木造連棟鐵皮平房平常住2戶人家共8人，所幸第一時間全部的人已逃出，損失5至10萬元，起火原因將進一步做調查。

位於花蓮市尚志路38巷一棟木造平房今天遭祝融，全面燃燒，住戶第一時間已逃出。記者王思慧／翻攝
位於花蓮市尚志路38巷一棟木造平房今天遭祝融，全面燃燒，住戶第一時間已逃出。記者王思慧／翻攝
花蓮市尚志路一處平房今天發生火警，所幸無人員傷亡。記者王思慧／翻攝
花蓮市尚志路一處平房今天發生火警，所幸無人員傷亡。記者王思慧／翻攝

消防員 北埔 火災

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