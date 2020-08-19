驚見腿有小強撞倒一排警用機車！女騎士：都是蟑螂害的啦

25歲張姓女子今天騎機車行經永和區中正橋派出所前，因驚覺一隻蟑螂爬在左大腿上，低頭出手撥了兩下，才抬頭驚見前方距離不到半公尺，停了一排警用機車，因閃避不及撞倒3輛後連人帶車倒地，派出所員警聞聲衝出察看，協助被機車壓到右小腿的張女脫困，張女連聲道歉，還抱怨說，「都是蟑螂害的啦！」

永和中正橋派出所員警今天凌晨1時，驚聞派出所正對面路邊傳來一聲巨響，衝出去察看，驚見一名機車女騎士撞倒停放在路邊的3輛警用機車，人還被機車壓住起不了身，員警見狀連忙動手將女騎士搸起。

「都是蟑螂害的啦！」張姓女騎士向員警表示，當時正騎車要回家，驚覺左大腿有蟑螂爬動，感覺癢癢的，低頭出手「撥了兩下」，才抬頭發現騎車前方不到半公尺處，停放整排警用機車，因來不及反應就直接撞上，撞倒3輛警用機車。

張姓女騎士右腳膝蓋擦傷就醫後無大礙，酒測值為零，永和警方依規定交由中和警分局交通分隊受理這起車禍事故。