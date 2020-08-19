影／ 塑膠工廠陷火海 疑業主怕兔子熱吹電扇釀電線走火

彰化縣埔心鄉柳橋東路一家塑膠工廠今天清晨5點多發生火警，彰化縣第三大隊埔心消防分隊等6分隊出動救災，所幸半個多小時就撲滅火勢，未有人員傷亡，不過起火原因疑似業主怕飼養的兔子太熱而用電風扇吹涼，導致電風扇電源線短路起火而引燃，真正肇事原因調查中。

第三大隊大隊長施順仁說，塑膠工廠是鐵皮建物，火勢燃燒迅速，消防隊接獲通報到現場時，已竄出火舌及濃煙，第三大隊共派出各式消防車輛14輛，消防人員31人搶救，火勢在5時49分滅。