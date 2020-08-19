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台東一輛百萬老寶馬 驗車前先火燒車！
台東一輛車齡20年以上的百萬進口老車，今天中午準備開去驗車時，突然燃燒起來，車主雖與友人搶救，仍搶救不及，只好報請消防隊滅火。至於燃燒原因由警消進一步調查中。
車主表示，車輛是老爸留下來的老車，雖然車齡超過20年了，但平時都有保養，他和友人各自開車一前一後到監理站驗車，想不到開到正氣北路時，就火燒車了。
車主說，一開始從儀錶板冒出白煙，他嚇得趕緊將車停在路邊，打開引擎蓋，借友人車上的滅火器滅火，但火勢仍無法控制，只好報119協助撲滅。
警消據報後趕抵現場時，車輛已經燃燒，立即拉水線滅火，很快10分鐘內就將火勢撲滅，但車體已經燒到只剩骨架。車主看到老爸愛車燒得面目前非，也感到無奈心痛。
至於燃燒原因警消正調查中。有修車廠師傅表示，如果從儀表板開始冒煙，很有可能是線路老舊所引起，畢竟車齡20年以上的車，線路老舊比較易出問題。
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