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台南上午連三震 六甲區台電變電箱震壞附近停電
台南市六甲區今天上午連續三震，讓民眾都相當恐慌，其中在第三次地震、震幅最大之後，有部分地區的台電變壓器因而故障，因而停電，台電表示，預計下午3點半才能修復復電。
台電新營區營業處表示，第三次地震11時13分發生之後，六甲區民生街91號附近因地震變壓器損壊停電，停電戶數37戶，台電人員在12時10分抵達現場，目前正在搶修更換中，預計下午3時半之前可以復電。
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