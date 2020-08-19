200住警器限時限量贈送 民眾排隊長達30公尺瞬間搶光

新北市消防局第一救災救護大隊板橋及大觀分隊昨天在板橋區湳興里長洪登賢協助下，昨晚在湳雅夜市舉辦限時限量贈送免費住警器活動，引起逛夜市民眾注意，立馬吸引排隊人龍，一度超過30公尺，活動原本預計3小時限量贈送200個住警器，不到2小時就被領光。

第一救災救護大隊長陳志瑋表示，板橋區在今年有5件因住宅用火災警器初期發報警示，因屋內傳出「嗶~嗶~嗶火災發生」警示聲音，在鄰居協助通報火災案件，消防隊迅速到達，所幸未造成人命傷亡且有效減少財產損失，依據火災統計中以爐火烹調不慎，長期都高居住宅火災起火原因的第一名，

他說，消防局自106年起推動裝設住宅用火災警報器至今，為更有效推廣住宅用火災警報器，民眾除可攜帶身分證件至鄰近消防分隊申請領回自行安裝外，現在亦可在新北市政府消防局網站進行線上申請：http://sport.fire.tpf.gov.tw/firersa/index.php。