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鳳山分局深夜出擊 破獲職業賭場逮20人

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導

高雄市警察局鳳山分局今天凌晨1點出擊，在鳳山區內的某處民宅，當場查獲職業賭場，並將現場20名民眾帶回，警詢後，分別依刑法賭博罪及社會秩序維護法送辦。

鳳山分局督察組與鳳崗派出所今天凌晨，在職業賭場內帶回賭場負責人張姓男子、賭場把風的員工武姓男子，還有男女賭客共18人。另查扣賭金26萬元、抽頭金6150元、夾子1批、骰子1批、押寶盒1個、號碼牌1批、橡皮筋1批、紅包袋1批、膠質天九牌31支等。

高雄市警察局鳳山分局今天凌晨1點出擊，在鳳山區內的某處民宅，當場查獲職業賭場，並將現場20名民眾帶回。記者邱奕能／翻攝
高雄市警察局鳳山分局今天凌晨1點出擊，在鳳山區內的某處民宅，當場查獲職業賭場，並將現場20名民眾帶回。記者邱奕能／翻攝

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