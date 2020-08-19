西門町飯店驚見老鼠奔跑 衛生3缺失最高罰2億

台北市西門町的德立莊酒店遭民眾投訴，飯店1樓的火鍋餐廳出現一隻大老鼠在桌上奔跑，嚇得不敢在飯店用餐，北市衛生局隔日現場稽查時，沒發現有老鼠等並沒出沒痕跡，卻發現有烹調區不潔、食材未覆蓋等3大衛生缺失，要求業者限期改善，若複查不符規定，將依法處6萬以上、2億以下罰鍰。

衛生局表示，日前一名入住德立莊酒店的房客指出，8月15日晚間約9、10時在飯店1樓「打狗霸餐廳」驚見老鼠在桌上亂竄，導致他不敢吃飯店早餐。

衛生局接獲通報後，於17日前往飯店現場稽查，但未查出有病媒出沒痕跡，業者也稱每月皆會消毒3次，並有病媒防治紀錄可提供調查。