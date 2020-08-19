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北市女警捷運站果斷壓制「暴女」 原來出身警察世家

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

謝姓女警員昨天在捷運劍南路站遭民眾徒手攻擊左肩，她立刻壓制對方，控制現場，傷勢幸無大礙，原來她父親是台北市刑大偵查第三隊長謝昆材，哥哥也是派出所警員，出身警察世家，去年警專畢業，被分發到號稱「天下第一分局」的中山分局服務。

謝員昨天傍晚巡邏時，獲報捷運站有女子在服務台大聲咆哮，趕抵發現女子情緒失控，上前安撫時，竟遭女子出手攻擊，便立刻壓制帶回帶出所偵詢，才查出女子僅因借不到手機充電線，就情緒失控，依妨害公務罪嫌將她送辦。

原來，謝員從小出身警察世家，父親現任市刑大偵三隊隊長，她的父親說，以前擔任分隊長時，休假一接到任務，就帶女兒「看現場」，兒子目前也在中正區的派出所服務，兩子都不負自己期望。

謝員從板橋高中畢業後，毅然決然跟隨父親腳步從警，去年從專36期畢業，就被分發到中山分局大直派出所，據了解，該派出所轄區特性雖不複雜，但雜事也不少；同仁得知她父親是警界的隊長，也紛表讚賞。

謝姓女警員（右）昨天遭情緒失控的民眾徒手攻擊，立刻壓制對方，原來她出身警察世家，父親（左）現任台北市刑大偵查第三隊長。記者蔡翼謙／翻攝
謝姓女警員（右）昨天遭情緒失控的民眾徒手攻擊，立刻壓制對方，原來她出身警察世家，父親（左）現任台北市刑大偵查第三隊長。記者蔡翼謙／翻攝

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