北市女警捷運站果斷壓制「暴女」 原來出身警察世家

謝姓女警員昨天在捷運劍南路站遭民眾徒手攻擊左肩，她立刻壓制對方，控制現場，傷勢幸無大礙，原來她父親是台北市刑大偵查第三隊長謝昆材，哥哥也是派出所警員，出身警察世家，去年警專畢業，被分發到號稱「天下第一分局」的中山分局服務。

謝員昨天傍晚巡邏時，獲報捷運站有女子在服務台大聲咆哮，趕抵發現女子情緒失控，上前安撫時，竟遭女子出手攻擊，便立刻壓制帶回帶出所偵詢，才查出女子僅因借不到手機充電線，就情緒失控，依妨害公務罪嫌將她送辦。

原來，謝員從小出身警察世家，父親現任市刑大偵三隊隊長，她的父親說，以前擔任分隊長時，休假一接到任務，就帶女兒「看現場」，兒子目前也在中正區的派出所服務，兩子都不負自己期望。