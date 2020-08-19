影／妳挑水果她偷錢 板橋婦趁婆媽專心買水果扒竊現金

61歲陳姓婦人日前在板橋區菜市場一處水果攤，趁婆婆媽媽們站在攤位前挑水果之際，故意擠在人群中，趁身旁被害婦人不注意之際，下手行竊得手8000元現金後淡定離開，卻不知行竊過程都被菜市場內監視器錄下，警方循線在宜蘭逮捕陳婦到案，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

據了解，被害婦人日前到板橋區中興路上的傳統市場購物，站在水果攤前專心挑水果，由於一旁也有多位婆婆媽媽，大家都擠在攤位前，被害婦人完全沒注意自己已遭穿著黑衣黑褲的大嬸，戴著口罩的陳姓婦人鎖定，趁機伸手到包包內偷走8000元現金。

被害婦人挑完水果準備掏錢付帳，才發現包包內現金不翼而飛，立刻報警，板橋警分局調出店家監視器一看，發現這名穿著黑衣黑褲的大嬸，戴著口罩，鬼鬼祟祟擠進被害人身旁，監視器也清楚拍下，行竊的大嬸相當淡定，手伸到被害人包包內行竊的舉動，全都被監視器拍的一清二楚。