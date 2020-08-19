聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／妳挑水果她偷錢 板橋婦趁婆媽專心買水果扒竊現金
61歲陳姓婦人日前在板橋區菜市場一處水果攤，趁婆婆媽媽們站在攤位前挑水果之際，故意擠在人群中，趁身旁被害婦人不注意之際，下手行竊得手8000元現金後淡定離開，卻不知行竊過程都被菜市場內監視器錄下，警方循線在宜蘭逮捕陳婦到案，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。
據了解，被害婦人日前到板橋區中興路上的傳統市場購物，站在水果攤前專心挑水果，由於一旁也有多位婆婆媽媽，大家都擠在攤位前，被害婦人完全沒注意自己已遭穿著黑衣黑褲的大嬸，戴著口罩的陳姓婦人鎖定，趁機伸手到包包內偷走8000元現金。
被害婦人挑完水果準備掏錢付帳，才發現包包內現金不翼而飛，立刻報警，板橋警分局調出店家監視器一看，發現這名穿著黑衣黑褲的大嬸，戴著口罩，鬼鬼祟祟擠進被害人身旁，監視器也清楚拍下，行竊的大嬸相當淡定，手伸到被害人包包內行竊的舉動，全都被監視器拍的一清二楚。
員警根據監視器畫面，發現這名穿黑衣大嬸一路步行，得手後快步離開，依其穿著特徵及腳上踩著的拖鞋，迅速鎖定身分，前往宜蘭將她查獲到案。據了解，涉嫌行竊的陳姓婦人根本是名慣竊，專門出沒在各大傳統市場內「討生活」，利用本身外貌就像一般買菜大嬸，不容易引起懷疑，頻頻得手。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言