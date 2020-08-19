少年騎單車「自殺式」左轉 擦撞對向機車一輕傷送醫

16歲蔡姓少年17日下午5時許騎自行車行經新北市新莊區中原路左轉往中港路左轉時，和對向38歲騎車直行的陳姓男子發生擦撞，所幸陳僅輕傷，送醫後無礙，蔡姓少年則未受傷。警方初步研判肇因為蔡姓少年未依規定轉彎，待交通大隊詳細判定後將依法開罰。

一名路過民眾將事發當時拍下全程的行車記錄器PO上網，只見蔡姓少年原本靠右直行中原路，卻在中港路口突然向左偏駛準備左轉中港路，由於蔡姓少年疑似沒有做轉向示意且突然就轉，後方汽車險些撞上蔡姓少年，急煞後才未釀禍。

但蔡姓少年左轉後，仍與對向直行的陳男發生擦撞，兩人倒地，蔡未受傷，陳男則因輕微擦挫傷送醫，無大礙。