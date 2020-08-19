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女獅迷看完球賽從花蓮騎車回台南 疑摔車倒臥大排身亡
統一獅上周在花蓮比賽，30歲獅迷游慧雯特地從台南騎車到花蓮看球，卻在17日回程途中失聯，直到昨天晚間11時42分，有民眾發現台11線61.4公里處的大排水溝有人車倒臥，警方到場後確認是失蹤的游女，已明顯死亡。經過車身刮痕及水溝壁擦撞痕跡吻合，初步研判游女疑似天雨路滑自摔身亡，詳細事故原因尚待檢察官釐清。
鳳林警分局表示，昨天接獲新北市警察局通報，一名游姓女子預計17日預計從花蓮騎乘125cc的普通重型機車回台南，卻在途中失聯，因此發動協尋。警方調閱監視器，確認游女17日上午10時50分左右，騎車經過台11線豐濱段，但之後就失去蹤影。
直到深夜23時42分，接獲民眾報案，台11線61.4公里處，靠近石梯坪遊憩區的大排水溝內發現有人、車倒臥，港口派出所隨即到場處理，發現現場是大排水溝的集水口，深約3公尺、長度6.5公尺、寬度2.5公尺，底部有些許積水。大排水溝與路面有一段落差，來往車輛看不到，行人須探頭才能看見。
警方經由機車車號發現就是8月17日失聯的游慧雯，經救護車到場，檢視游已明顯死亡未送醫，港口派出所立即拉起封鎖線，並依程序通報偵查隊及鑑識單位到場蒐證。
警方指出，現場經初步勘查並未發現有可疑跡證顯示，游女所駕機車及其本人有遭他車撞擊痕跡，或其他不法侵害，機車車身刮痕與現場水溝壁擦撞痕跡也吻合，無其他可疑之處。究竟是自摔還是溺水死亡，仍需專業單位鑑定及檢察官調查後才能釐清。
鳳林分局副分局長陳明順表示，台11線道路尚未拓寬，車道狹窄，遇有下雨等不良天候，路面濕滑危險，呼籲用路人行駛本段道路，應依速限行駛並注意道路二側其他用路人，夜間行駛應依規定使用燈光，確實注意車前狀況才能避免危險；另駕駛人駕車應避免疲勞駕駛，才能快樂出門、平安回家。
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