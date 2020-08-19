台南酒店妹設局擄客勒贖疑雲 警方報請檢方指揮偵辦

台南驚傳酒店妹設局擄客勒贖疑雲，林姓男子本月4日傳遭一群惡煞綁走，以當初詐賭為由勒索300萬元，直至熟識的酒店老闆出面協調後才獲釋，林懷疑追求酒店妹設局搭上惡煞所為，警方接獲情資後，已報請檢方指揮偵辦。

台南市警二分局指出，迄今沒有受理該案報案紀錄，接獲情資後已積極調查中。警方呼籲被害人盡速與警方聯絡及釐清案情經過，提供相關事證讓警方著手調查偵辦。

據指出，林半年前賭博贏了500萬元，追求1名酒店妹，但因女方需索無度，不願再借錢給她而分手，沒想到林本月4日馬上遭一群惡煞從中西區蒙眼綁走，帶到安南區一鐵皮屋，並以詐賭為由勒贖300萬元，對方要他承認詐賭，答應以300萬元和解。

林找了熟識酒店老闆擔保，最後雙方協調，翌日凌晨將他押至酒店簽下切結書後，林才獲釋放。期間，惡煞用手機出示手機、耳機等照片，但這些照片全都在他的車內拍攝，而他的車子只有自己和該酒店妹使用，林懷疑酒店妹設局，但擔心事後遭報復，迄今行蹤不明，不敢報案。