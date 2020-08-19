聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南酒店妹設局擄客勒贖疑雲 警方報請檢方指揮偵辦
台南驚傳酒店妹設局擄客勒贖疑雲，林姓男子本月4日傳遭一群惡煞綁走，以當初詐賭為由勒索300萬元，直至熟識的酒店老闆出面協調後才獲釋，林懷疑追求酒店妹設局搭上惡煞所為，警方接獲情資後，已報請檢方指揮偵辦。
台南市警二分局指出，迄今沒有受理該案報案紀錄，接獲情資後已積極調查中。警方呼籲被害人盡速與警方聯絡及釐清案情經過，提供相關事證讓警方著手調查偵辦。
據指出，林半年前賭博贏了500萬元，追求1名酒店妹，但因女方需索無度，不願再借錢給她而分手，沒想到林本月4日馬上遭一群惡煞從中西區蒙眼綁走，帶到安南區一鐵皮屋，並以詐賭為由勒贖300萬元，對方要他承認詐賭，答應以300萬元和解。
林找了熟識酒店老闆擔保，最後雙方協調，翌日凌晨將他押至酒店簽下切結書後，林才獲釋放。期間，惡煞用手機出示手機、耳機等照片，但這些照片全都在他的車內拍攝，而他的車子只有自己和該酒店妹使用，林懷疑酒店妹設局，但擔心事後遭報復，迄今行蹤不明，不敢報案。
警方指出，目前已成立專案小組，蒐集到相關情資，努力偵辦中。至於當事人行蹤不明，警方呼籲他盡速出面，協助釐清案件原委。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言