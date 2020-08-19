老翁赴醫院看診機車突自燃 警伸腳踩滅火苗

64歲劉姓老翁昨早騎機車行經台中市石岡區明德路西端停等紅燈時，機車後方突然冒出陣陣白煙，熱心民眾見狀大聲呼喊在路口執勤員警，員警立即上前用腳協助老翁將火勢撲滅，並通知消防隊到場協助後續處置。

昨日上午8時許，劉姓老翁騎機車行經台中市石岡區明德路西端停等紅燈時，機車後座突然冒出火苗，東勢分局石岡分駐所警員胡惠琦正在附近執行守望勤務，聽到有民眾大聲呼喊需要協助，胡姓警員見情況危急立即用腳將火苗踩滅，指揮老翁先將機車停放於路旁，並通報消防隊前來評估機車是否有再燃可能性。