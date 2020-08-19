老翁赴醫院看診機車突自燃 警伸腳踩滅火苗
64歲劉姓老翁昨早騎機車行經台中市石岡區明德路西端停等紅燈時，機車後方突然冒出陣陣白煙，熱心民眾見狀大聲呼喊在路口執勤員警，員警立即上前用腳協助老翁將火勢撲滅，並通知消防隊到場協助後續處置。
昨日上午8時許，劉姓老翁騎機車行經台中市石岡區明德路西端停等紅燈時，機車後座突然冒出火苗，東勢分局石岡分駐所警員胡惠琦正在附近執行守望勤務，聽到有民眾大聲呼喊需要協助，胡姓警員見情況危急立即用腳將火苗踩滅，指揮老翁先將機車停放於路旁，並通報消防隊前來評估機車是否有再燃可能性。
經消防人員檢查後告知，該機車所幸僅有管線燒毀無延燒至油桶，否則後果不堪設想。因機車已不能繼續使用，老翁需至醫院看診，因此警方駕駛巡邏車送老翁至醫院看診。劉姓老翁對員警熱心協助表達感謝。
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