菜鳥立大功！數月前的侵占案 實習警既尋贓車又逮嫌

時值警察專科學校108年特考班學生實習期，實習生王韋傑日前與派出所警員一同巡邏時，發現一輛機車停放位置詭異，經查發現是遭到侵占的贓車，除為失主找回愛車外，王韋傑更運用所學，循線查獲涉嫌侵占機車的犯嫌。

警專108年特考班學生王韋傑自7月起至台北市中正二分局南昌路派出所實習，8月13日中午隨警員蔡侑勳一同外出巡邏時，在南昌路一段10巷內發現一輛機車停放位置詭異，疑似刻意遮掩車牌，車頭有被噴漆過的痕跡，龍頭大鎖也未上鎖，2員便用警用小電腦查詢，一查之下發現該輛機車是被侵占的贓車，旋即聯繫車主到場領回。

警方調查，經營機車行的55歲王姓男子4月間出借一輛機車給25歲外籍男大生「歐米（音譯）」，原訂2週後要歸還機車，歐米卻有去無回，王男遂報警處理；王男接獲警方聯繫後表示，原以為愛車難以尋回，沒想到順利被實習員警找回來，「真的是做夢也沒想到」。

車輛歸還失主後，王韋傑不以尋獲車輛自滿，持續跟著蔡員學習運用監視器畫面及大數據分析技巧，循線查獲犯嫌歐米到案，詢後依法送辦。