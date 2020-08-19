影／手機存他人居留證躲查緝 中警細心查獲2逃逸移工

台中市第五警分局在13日清晨巡邏時，發現一輛轎車駕駛沒繫安全帶，前往盤查，警方發現車內二人是外籍移工，其中男子拿不出居留證，意圖想逃，女子則稱忘記帶居留證，拿出手機中拍攝的居留證照片，給警查證，但警方發現居留證照片與女子差異甚大，因此都帶回按捺指紋，發現二人都是已被通報的逾期居留的移工，全案依法移送台中專勤隊，遣送出境。

台中市五警分局北屯派出所警員黃浤原、趙伯修13日清晨6時許，在北屯區北平路、天津路口攔查一亮轎車，該車駕駛人未繫安全帶，查證後座乘客身分時，發現兩人是外籍移工，兩警請移工出示居留證，其中男性移工欲開車門趁機離去，警元機警立即將該車門擋住避免逃跑，並且在警方查證下遲遲拿不出居留證。

另名女移工則提供手機拍攝的居留證相片給警員查證，警員查看發現女移工本人與手機中照片顯有差異，但她辯稱是10多年前的照片，她已來台灣十幾年了，所以長相才會不一樣。

但警員仔細比對五官確信為不同人，支援同仁到達後，再次確認女移工的照片，並詢問女移工幾年次時，女移工吞吞吐吐，警員追問「是1997嗎」，女移工回答沒錯，但事後又改口稱是「1983」或「1984」，因女移工對出生年月日都搞不清楚，兩警都將二人帶回查證。