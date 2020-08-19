好心送車禍重傷浪犬就醫 沒付4萬醫療費挨告詐欺

桃園陳姓女子見路邊有隻流浪犬被車撞到重傷，將牠送到動物醫院急救，當下付了1萬元費用，但院方說，浪犬痊癒後向陳收4萬多元餘款未果，狗也沒人領回，控告陳女詐欺，陳則喊冤稱，有告知醫院「救不起來就不要救了」；檢方以陳女有付部分款項、無詐欺犯意不起訴，應循民事途徑解決。

警方函送指出，陳女（34歲）去年12月28日凌晨2點多，將1隻米克斯犬「烏龍茶」帶到獸醫院，表示犬隻因車禍受傷，希望院方救治她願意負擔住院費等，但除了當場支付1萬元後，就聯絡不到對方，「烏龍茶」也被留置在醫院無人領回。

醫院認為，因救治犬隻還有剩餘醫療費用4萬多元，陳女沒有依約給付，控告她詐欺罪嫌；檢方訊時，陳否認詐欺，辯稱當時在路旁看到1隻狗被撞到重傷，才將牠送到附近的動物醫院治療，自己也立刻支付1萬元醫藥費。

陳女還說，醫院當時有說，後續治療還會有陸續的費用，但她有向院方說「如果救不起來就不要救了」，並沒有一開始就打算不支付醫藥費。

檢方查，陳女當天確實有支付1萬元醫療費定金，並在動物醫院的住院病例卡、醫療同意書所留姓名、身分證字號及聯絡電話等均正確並無不實，可見她個資非虛構，也非自始無付任何款項。