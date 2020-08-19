無端攔車持鐮刀作勢攻擊機車騎士　男遭判3月徒刑

40歲陳姓男子今年4月底開小貨車行經新竹縣郊區，見一名許姓機車騎士經過，陳竟將小貨車停放路中央，藉此將許的機車攔下，隨後持鐮刀作勢攻擊，把許嚇傻，趕緊報案；新竹地院審理終結，依恐嚇危害安全罪，判陳3月徒刑。

經查，陳男於2009年至2012年間多次因妨害自由、恐嚇取財等案件經法院判決有罪確定，經合併定執行刑及接續執行，於2018年8月縮短刑期假釋出監，至去年3月假釋期滿，不料他不知悔改，今年4月26日上午在新竹縣峨眉鄉附近駕駛小貨車，將車停放在路中央，將騎機車的許男攔下，還持鐮刀作勢攻擊。