孩童摸玩小琉球海龜不知犯法 業者怒家長不該負責任？

屏東縣小琉球是海龜樂園，官方雖透過各種方式大力宣導不要觸摸海龜，仍有遊客情不自禁伸手碰觸，今年已有9件遊客騷擾海龜函送案；潛水業者昨天下午在美人洞海域拍到1名幼童伸手觸摸畫面向岸巡隊報案，岸巡隊到場找到該名11歲男孩，他表示不知是觸法行為，依兒童及少年偏差行為預防及輔導辦法，只能向家長勸導、告誡；潛水業者不滿說，難道家長不該負任何責任？

吳姓潛水業者說，海龜是保育類動物，依照野生動物保育法規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金，今年已有9人函送法辦；但12歲以下兒童只能依兒童及少年偏差行為預防及輔導辦法，予以勸導、制止並通知父母、監護人或就讀學校老師實施教育輔導；孩子不諳法令，但家長下水前為何沒提醒孩子千萬不要觸摸，難道不該負任何責任？

海巡署南部分署說，近來小琉球遊客觸碰海龜及虐殺海膽事件層出不窮，且適逢暑假旅遊旺季，也有數起未成年人因不諳法規不慎觸法，為提升國人海洋保育觀念，今年度已辦理4場次海洋學生體驗營及3場次海洋教師研習營，期使海洋教育「向下扎根」，提升民眾海洋生態保育觀念，也請家長一起加入守護海洋的行列。