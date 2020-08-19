中市警三分局長開治安座談會 傳授APP打詐查贓秘訣

台中市第三警分局昨天下午2時許，在文化部文化資產局「衡道堂」召開今年度社區治安會議，邀集東、南區各級民意代表、區長、里長、學校、保全業者、公寓大廈管理委員會及義警、義交、民防、志工及守望相助隊等協勤民力共計130餘人齊聚一堂，進行意見交流，並由分局長廖國政主持會議，分享台中市警局官方LINE帳號，讓民眾打詐查贓更方便。

第三警分局在會場入口擺放大型的警察娃娃吸睛，不少與會人士一起與警察娃娃合照，場面輕鬆熱絡。另因應新冠肺炎疫情，第三警分局也依疾管局規定請工作人員協助為入場民眾量測體溫、酒精消毒並發送口罩，落實防疫政策。

台中市第三警分局表示，會議由分局長廖國政主持，頒贈「內政部109年全國治安標竿社區」獎牌給東區東信里洪榮吉里長，恭賀東信里社區在競爭激烈的評選中脫穎而出。

第三警分局各業務單位也在會議中報告轄區治安、交通現況，也進行犯罪預防、交通及婦幼安全等宣導，並針對台中市警察局4月份推出的官方LINE三大功能「找警察」、「防詐騙」及「查贓車」現場教學，與會民眾直呼超實用。