神明助辦案？土地公神像遭竊託夢被冷落 慣竊心驚坦承

神明助辦案？陳男涉嫌闖入台南東山多間寺廟行竊，陳一度否認，警急中生智指稱，遭偷走的土地公（石頭神像）已託夢居民稱，遭冷落十分不滿，陳嫌聞訊大驚坦承犯行，今被依竊盜罪嫌函送南檢送辦。

白河警分局調查，無業的62歲陳男，獨居台南新營，自108年起，多次前往東山區偏遠山區萬善爺廟、土地公廟拜拜時，趁機竊取各廟方石頭神像、茶水處公用物品等，因損失不大 ，廟方未報案。

今年6月，陳男又闖入東山偏遠山區的嶺南里活動中心旁土地公廟犯案，還將土地公（石頭神像）偷走，神像雖簡陋，卻是地方信仰中心與住民精神寄託，嶺南居民難掩悵然。

轄區白河警分局東原派出所所長王敦平獲知後，與派出所同仁投入偵辦，調閱監視器比對，查出陳男涉嫌重大，陳面對警方找上門一開始否認。

王敦平以居民轉述向陳嫌說，土地公已經來向居民託夢，偷走神像的（指陳嫌），平日根本沒好好參拜，自覺遭冷落，對此相當不滿。

結果，陳聞訊臉色蒼白、心慌，坦承犯行，帶著王敦平從家中一堆寺廟器物中找出這尊土地公，聲稱一時太忙，沒有不敬之意，戲劇化過程，警員直說，真的是神明來協助辦案。