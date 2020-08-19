朋友叼菸進超商被制止 醉漢與店員互毆雙雙送辦
71歲何姓男子昨晚與60歲周姓男子飲酒後進入台北市一間超商，因何男於店內抽菸，30歲蔡姓男店員上前制止，卻引起周男不滿，蔡、周2人因此爆發口角、大打出手，一旁民眾見狀立刻到超商隔壁的派出所求助，警方介入後雙方皆驗傷互相提告。
據悉，何男與周男昨晚一同飲酒後，今晨0時許前往台北市萬華區環河南路二段上的超商內消費，因何男在店內抽菸，值班的蔡姓店員見狀上前制止，卻引起周男不滿，蔡、周2人一言不合便大打出手，一旁民眾嚇得立刻報警。
因案發地點正處轄區華江派出所隔壁，蕭姓、李姓2名警員及時趕到現場制止雙方互毆；警方介入後，一身酒氣的周男還未冷靜下來，不停上前想和蔡男理論，蔡則不斷強調「你剛剛打我5拳！」
警方表示，兩人因故發生爭執，導致雙方皆受擦挫傷，事後皆已到院驗傷，互告傷害；經受理後已依傷害罪嫌將兩人函送偵辦。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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