超商偷奶茶喝光 她竟買奶茶倒回再放回架上遭逮

高姓女子偷走台北市中山區一家超商的奶茶，喝光後再另買奶茶裝入利樂包，再用快乾膠黏封放回架上，不過她涉案當下早被店員察覺；警方偵詢時，她稱是想「顧身體」，說詞「牛頭不對馬嘴」，詢後被依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，高女（32歲）本月16日在民生東、合江街附近的超商，從架上偷走一瓶奶茶，帶回喝光後，又另買奶茶倒入空的利樂包，再用快乾膠黏封開口，隔天到超商放回，遭店員當場報案。

警方將高女帶回詢問，她僅稱是想「顧身體」，其餘說詞皆不清，她的母親說，不清楚女兒為何涉案，只知她近年工作受挫，心理受到刺激，情緒不穩定。