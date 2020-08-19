台東機車與轎車行車糾紛 警方受理偵辦
台東市正氣北路昨夜傳出行車糾紛，警方處理後，僅因超車按一聲喇叭，騎士與轎車駕駛雙方爆發口角衝突，而駕駛持球棒作勢揮舞動作，騎士提出恐嚇告訴，警方也受理偵辦。
警方表示，這起行車糾紛發生在昨夜8點多，一部重機車行經市區正氣北路時，後方轎車呂姓駕駛因想超車按一聲喇叭示意，機車羅姓騎士可能受到驚嚇，疑不雅手勢回應，雙方停車理論。
雙方你一言我一言，言詞夾雜三字經，呂姓駕駛隨即下車手持球棒，過程中幾次衝上前揮舞球棒作勢揮打羅姓騎士，羅為求自保不斷後退，隨後見巡邏警車即攔停報案。
警方通知雙方當事人到案說明，羅姓騎士提出恐嚇告訴，轎車呂姓駕駛則未提告，全案依規定受理依法偵辦。同時呼籲駕駛人於駕駛車輛時應遵守交通規則，互相禮讓以維護行車安全。
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