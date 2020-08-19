狠父殺嬰冰存埋沙灘棄屍 又硬上酒醉女同事害她想輕生

印尼籍龍姓男子6月涉嫌將年僅7個月大女兒虐死，和她的陳姓生母用塑膠袋裝屍體，放在冰箱3天後拿到新屋海邊的沙灘掩埋，因姑姑找不到姪女才曝光，龍已被依遺棄致死收押；未料龍又被查出前年趁女同事酒醉硬上，害對方精神崩潰企圖輕生，檢方偵結依強制性交罪嫌起訴他。

檢警調查，龍男（24歲）2018年11月3日晚上10點多，傳LINE給1名女同事相約喝酒，對方答應後自行搭車到龍住家會合，2人幾杯黃湯下肚，女子因不勝酒力頭暈目眩，龍就趁著要攙扶她到房間休息時將女子硬壓在床上，對方猛然清醒嚇尖叫大喊「不要」。

但龍不罷休，不顧對方雙手、雙腳奮力抵抗，仍強行脫去她內衣褲硬上得逞，直到女子脫身後隨即打電話給朋友哭訴，並在對方陪同下報警驗傷；檢方訊時，龍男僅坦承有和女子一起喝酒，自己酒醒後是躺在房間，但對於有無性交、是否違反她意願等含糊其辭。

女子則指證歷歷，還說遇害後因為想到這件事就會很煩、情緒低落，甚至還拿漂白水來喝企圖輕生被送醫。她的友人則說，當時接到女子電話對方一直哭，表示自己被侵犯掙脫不開，就被龍壓在床上硬上。

另女子經醫院驗傷發現下體有撕裂傷、有創傷反應，內褲採集到的男性DNA也和龍男吻合，根據LINE對話紀錄龍也確實主動邀她喝酒等，檢方認為龍嫌疑重大，偵結依強制性交罪嫌起訴他。

而龍男今年6月在中壢的住家，因和陳姓同居人不滿親生的7月大女嬰哭鬧不休，竟涉嫌出重手教訓將小孩活活打死，2人一時不知該如何是好，就拿塑膠袋套屍體冰存3天，17日夥同另名林姓女友人，3人一起將嬰屍埋藏在新屋區新濱二號橋的沙灘，企圖規避刑責。

18日女嬰姑姑來訪卻找不到姪女，龍、陳也交代不清，後來才從林女口中得知小孩已遭殺害掩埋，警方循線到場開挖發現屍體，2人卻辯稱是女兒摔下床受傷，但檢方複訊後依遺棄致死將龍聲押獲准，陳、林限制住居。

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