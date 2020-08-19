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發願當醫師剛上醫科卻車禍昏迷 南一中楊振杰醒了
台南一中應屆畢業生楊振杰發願當醫師，未來要到偏鄉行醫，今年指考考上長庚中醫系，往理想踏出一大步，但日前車禍，顱內出血昏迷。台南一中校長廖財固今天表示，楊振杰已經醒了，大家都為他高興，希望早日痊癒。
楊振杰同學出遊，因天雨又視線不佳，意外擦撞路樹，楊振杰雖有戴安全帽，但頭部受創致顱內出血，經轉送成大醫院加護病房救治，但到昨天仍昏迷。親友也透過臉書，希望大家為楊振杰集氣，能早日清醒。台南一中學生、校友也都為他集氣、加油，安度這場人生大難。
今天傳來好消息，南一中校長廖財固說，楊振杰已經清醒，他感謝醫師的努力救治以及大家的關心。
楊振杰住在高雄偏鄉，每天搭火車到南一中上學，因小時候就看到醫師到偏鄉服務，很受感動，發願要當醫師，未來也要到偏鄉行醫。今年學測成績未盡理想，無法申請醫學系，他努力拚指考，如願錄取長庚中醫系。
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