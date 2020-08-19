尋找入山採標本失聯研究生 救難人員進入找人第6天

屏東科技大學研究所應屆畢業生朱清麟隻身進入高雄桃源山區採集標本，原本計畫一日往返，卻疑似迷途，13日晚間失聯至今。今天進入搜救的第6天，家屬也上山等待好消息，盼這位陽光、熱愛山林的男孩能平安歸來。

警方調查，屏科大植物醫學研究所畢業的朱姓男子13日與學弟相約上山，兩人前往桃源石山林道，分頭採集植物標本，約定當晚8點在「中海拔特有生物中心」會合。學弟苦等整晚不見朱返回，隔日向六龜警分局森濤派出所報案，所長陳世光初步找尋未果，隨後會同消防局、林務局與居民再度上山，朱清麟的姊姊也在網路發文求助，徵求山友提供消息。

高雄市消防局第六大隊中隊長成柏弘說，山區迷途要提高生存、獲救機率，包含環境及心理兩大因素，環境因素是一定要喝水、做好保暖，可以數日沒進食，但一定要喝水，這幾天山區有雨，能以溪水、雨水補充水分。入夜後注意保暖，可找樹洞當遮蔽，多少能遮風擋雨，避免身體失溫。心理因素就是要鎮定，保持正向態度與求生意志，等待搜救人員出現。

成柏弘說，朱姓學生曾到溪南山多回，對山區環境有一定熟悉度，植物醫學系學生有學習植物知識，能判斷哪些植物可食，求生本領優於一般人，這點讓救難人員對找到人頗具信心，若朱姓學生沒有受傷，兼顧環境及心理兩大要素，平安生還機率仍相當高。