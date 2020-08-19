屏東公開十大測速路段 第一名草埔隧道今年取締上萬件

屏東縣政府警察局交通隊公布10處測速相機取締件數最多路段，其中以獅子鄉台9線436.58K草埔隧道北向，為全縣照相取締第一名，且同一路段不同方向，第一名還名列第十名。對此，警方表示將加強取締，也呼籲民眾愛惜生命與荷包。

根據警方統計，今年1至7月底，測速相機取締件數前三名，分別為，獅子鄉台9線436.58K草埔隧道北向1萬3232件、屏東縣台26縣7.87K北向7千250件、台一線431.07K戰備跑道南向6千615件。

其中，獅子鄉台9線436.58K草埔隧道北向以1萬3232件奪冠，而第十名仍是獅子鄉台9線436.58K草埔隧道南向路段，還有2千940件，數量相當驚人。

屏東交通隊指出，草埔長隧道近期試行大型重機行駛，然而不同車種於隧道行駛，仍有行車風險。因此，屏東交通隊強調，草埔長隧道行車風險高，若不幸發生車禍事故造成傷亡，不僅搶救過程困難，也會有救援風險。

有鑑於此，警方為防止事故發生，屏東警方將和公路總局第三區養護工程處配合，於隧道交控中心監控，結合大數據分析易違規地點、時間，將交由警方加強取締。

屏東交通隊呼籲，行駛隧道中，除了不能超速外，也不能變換車道，為了降低事故風險，奉勸路人重視荷包，更要愛惜生命。

屏東測速相機取締件數最多10大路段：

1.獅子鄉台9線草埔隧道北向，開出13232張。

2.屏東縣台26線竹坑北向，開出7250張。

3.台一線戰備跑道南向，開出6615張。

4.台1線南向，5163張。

5. 高屏大橋屏東端南下，4324張。

6.屏東市屏17線10k處，4310張。

7.187線33公里處南往北，3290張。

8.台27線鹽埔彭厝，3252張。

9.屏東市台27線61公里北向，3239張。