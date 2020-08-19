苗栗縣違規自動偵測照相設備公告 新增2桿5區間

苗栗縣警局最新公告全縣固定式闖紅燈、測速、跨越雙黃線及區間平均速率自動偵測設備位置，新增2支固定桿及5區間，警方說，執法前還會有宣導期，先公告周知提醒注意。

縣警局最新公告，全縣共有79支固定桿，新增的2支在頭份市北橫公路（正興路）、水源路口，及頭屋鄉市區台13線24.2公里處，另，台3線沿線密集20支，其中，104.9、115.4、141、142.2公里處，有偵測跨越雙黃線違規功能。