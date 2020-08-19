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阿里山鄒族獵人協會成立年餘 首次獵人槍枝走火受傷
嘉義縣阿里山鄉山美村43歲鄒族安姓獵人，17日晚間打獵回家整理自製獵槍，槍枝不慎走火，擊傷左胸，自行打電話向消防局求救送醫急救，取出25顆鋼珠，無生命危險，警方調查槍枝走火事件，認定安姓獵人未違反槍砲彈藥管制條例結案，但短短3個多月，阿里山接連發生自製獵槍死傷意外，獵槍管理使用引起外界關切。
這起意外事件是嘉義林區管理處輔導鄒族獵人協會去年3月20日成立的首例；另，69歲南投縣布農族王姓男子，與55歲外甥史姓男子，5月2日凌晨各拿1枝自製獵槍，開車到阿里山鄉打獵，史男將舅舅發亮頭燈誤認飛鼠眼睛，射擊舅舅頭部傷重致死，警方調查，2枝是無照獵槍，史男被依過失殺人罪法辦。
嘉義縣鄒族獵人協會理事長高德生說，獵人自製獵槍雖向警方登記，但槍枝良莠不齊，槍枝走火受傷的安姓獵人，是有照獵人也有打獵經驗，仍然發生槍枝走火意外，顯見獵槍使用安全要加強檢討訓練，協會近期將邀請射擊協會專家為獵人上課，加強槍枝使用安全專業培訓，鄒族狩獵季節通常在每年10月到隔年3月，狩獵的獵物主要是野豬、山羌、飛鼠等野生動物。
高德生說，狩獵需有合法獵人證，阿里山是鄒族人的獵場，禁止外族人越區打獵，協會現有300多名獵人，但並非每人都有合法獵槍，有族人用陷阱狩獵，要成為合法獵人，須取得獵人證，通過訓練考核。
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