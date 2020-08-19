彰化市塑膠資源回收場凌晨大火 瀰漫臭味引起民眾抗議

彰化市茄苳路2段146巷一家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮夜空；彰化縣消防局據報，出動各式消防車23輛及51名消防人員趕往灌救，歷時約5小時到今晨5時02分才撲滅，但仍有殘火，由於現場瀰漫塑膠臭味，引起附近居民抗議，已報由環保局處理中。

彰化縣消防局是在今天凌晨0時22分許，接獲報案，首批東區消防分隊消防車趕到時，發現是棟水泥圍牆圍起的回收場，內有多棟鐵皮屋，且延燒至其他鐵皮屋，燃燒面積已逾兩百平方公尺，鄰居表示場內沒有人員，但由於火勢蔓延，熊熊烈火直衝雲霄，隨後調請彰化、和美及鹿鳴消防分隊支援。

由於火勢猛烈，消防人員只能噴水灌救，直到凌晨2時35分才控制，到5時02分才將大火撲滅，但到清晨為止，現場仍有殘火，並冒出濃煙，由消防車在場監控，防止火勢再起。

因為火場是塑膠資源回收場，被大火焚燒後，除冒出濃煙及濃濃臭味，消防局一大早還接到民眾抗議，立即通報彰化縣環保局到場處理，並查察回收場是否違反相關規定，以做出必要處置。至於火警原因及損失狀況，由消防局調查中。