快訊

獨／政院同意合併！「國立陽明交通大學」新校長遴選9月啟動

彰化市塑膠資源回收場凌晨大火 瀰漫臭味引起民眾抗議

聯合報 / 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導

彰化市茄苳路2段146巷一家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮夜空；彰化縣消防局據報，出動各式消防車23輛及51名消防人員趕往灌救，歷時約5小時到今晨5時02分才撲滅，但仍有殘火，由於現場瀰漫塑膠臭味，引起附近居民抗議，已報由環保局處理中。

彰化縣消防局是在今天凌晨0時22分許，接獲報案，首批東區消防分隊消防車趕到時，發現是棟水泥圍牆圍起的回收場，內有多棟鐵皮屋，且延燒至其他鐵皮屋，燃燒面積已逾兩百平方公尺，鄰居表示場內沒有人員，但由於火勢蔓延，熊熊烈火直衝雲霄，隨後調請彰化、和美及鹿鳴消防分隊支援。

由於火勢猛烈，消防人員只能噴水灌救，直到凌晨2時35分才控制，到5時02分才將大火撲滅，但到清晨為止，現場仍有殘火，並冒出濃煙，由消防車在場監控，防止火勢再起。

因為火場是塑膠資源回收場，被大火焚燒後，除冒出濃煙及濃濃臭味，消防局一大早還接到民眾抗議，立即通報彰化縣環保局到場處理，並查察回收場是否違反相關規定，以做出必要處置。至於火警原因及損失狀況，由消防局調查中。

彰化市茄苳路2段146巷一 家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮夜空，消防人員到場灌救。照片／彰化縣消防局提領
彰化市茄苳路2段146巷一 家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮夜空，消防人員到場灌救。照片／彰化縣消防局提領
彰化市茄苳路2段146巷一 家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮夜空，消防人員到場灌救。照片／彰化縣消防局提領
彰化市茄苳路2段146巷一 家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮夜空，消防人員到場灌救。照片／彰化縣消防局提領
彰化市茄苳路2段146巷一 家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮夜空，消防人員到場灌救。照片／彰化縣消防局提領
彰化市茄苳路2段146巷一 家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮夜空，消防人員到場灌救。照片／彰化縣消防局提領
彰化市茄苳路2段146巷一 家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮夜空，消防人員到場灌救。照片／彰化縣消防局提領
彰化市茄苳路2段146巷一 家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮夜空，消防人員到場灌救。照片／彰化縣消防局提領
彰化市茄苳路2段146巷一 家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮夜空，消防人員到場灌救。照片／彰化縣消防局提領
彰化市茄苳路2段146巷一 家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮夜空，消防人員到場灌救。照片／彰化縣消防局提領
彰化市茄苳路2段146巷一 家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮夜空，消防人員到場灌救。照片／彰化縣消防局提領
彰化市茄苳路2段146巷一 家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮夜空，消防人員到場灌救。照片／彰化縣消防局提領

大火 資源回收

延伸閱讀

逆時中錯了嗎？彰縣衛生局長葉彥伯醫師出身 超前部署賈禍

落葉變綠金！彰化市不焚燒改做堆肥等於1年種2萬棵大樹

Galaxy S20 Fan Edition預期以塑膠背蓋、金屬框體打造

影／台中知名JMall變電箱起火 消費者直擊火光四濺

相關新聞

千人洞迷路 在熟悉山路不斷鬼打牆…

「明明很熟的登山路線竟會迷路，還不斷鬼打牆走回原點，連載有圖資的手機也丟了…」三名在嘉義縣阿里山鄉豐山村千人洞走失的登山...

「我太太買了上百個…」誘投資靈骨塔 詐騙上億元

卅五歲鄭姓男子謊稱可低價購買北海岸靈骨塔，再以高價轉賣對岸為由，誘騙國人投資塔位、骨灰罐，不法獲利上億元；新北市一名婦人...

拒買穿洞魚！ 防潛水打魚賺外快

海巡署南部分署第6岸巡隊前天凌晨會同警方在墾丁後壁湖沙灘查獲江姓男子用自製魚叉潛水打魚，依法開罰3000元，是去年以來第...

彰化市塑膠資源回收場凌晨大火 瀰漫臭味引起民眾抗議

彰化市茄苳路2段146巷一家塑膠資源回收場，今天凌晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰及濃煙直竄雲霄，照亮...

吊車撞死2歲女 懷孕母帶傷阻車

台中市神岡區懷孕卅一周的黃姓孕婦，昨天騎車載兩歲女兒外出買早餐，遭後方吊車追撞，機車與女童捲入吊車底下，黃婦挺著七個多月...

上山採標本 屏科大碩生失聯5天

屏東科技大學研究所朱姓應屆畢業生隻身進入高雄桃源山區採集標本，原本計畫一日往返，卻疑似迷途，13日晚間失聯至今。救難人員...

才上醫科 摔車昏迷 家人上網集氣

南一中學生楊振杰日前指考放榜，考上長庚中醫系，是高雄路竹村落裡第一個考上醫科的孩子，沒想到上周六與同學騎機車出遊，天雨路...

花蓮白鮑溪男子溺水 遊客接力CPR成功救人

一名19歲郭姓男學生今天下午到花蓮壽豐鄉白鮑溪玩水，疑似在與朋友玩鬧中不慎溺水，附近遊客見義勇為，下水拉人上岸，剛好有護...

民權西捷運站月台傳婦人暈倒 民眾協助CPR救護送醫急救

台北捷運民權西路站傳出婦人暈厥，今晚上約6時許，一名年約30歲的婦人，在列車到站後走下車廂，突然在月台上抽蓄暈倒，4名民...

男遊客綠島車禍受傷 空勤直升機後送台東就醫

20歲孫姓男遊客，今天下午在綠島發生車禍受傷，經綠島消防分隊送往綠島衛生所治療，因孫的傷勢不輕，經衛生所醫生評估須空轉後...

北宜公路移動式測速照相執法地點大公開 警籲勿超速

北宜公路為北部區域重要交通樞紐與觀光遊憩道路系統，為往來台北、宜蘭兩地的重要交通要道，近年隨著國內騎乘大型重機車出遊的風...

男子車禍後腿骨折倒地哀嚎 警送醫後還清掃玻璃護民

高雄小港區東林路前天上午發生車禍，一名40歲的李姓男子騎機車與貨車發生車禍，李男因腿部骨折倒在地上哀號；警消獲報後趕往現...

熱門新聞

考上醫科卻遭逢車禍大劫 「村落之光」楊振杰快醒來！

連鎖健身業柏文控告館長陳之漢 求償3,300萬元

桃園大圳女浮屍腐爛面目難辨 DNA查身分死因

康友案 北檢聲押禁見炒股作手、2會計師30萬元交保

影／後載2歲女兒捲入吊車底 孕媽赤腳急拍司機門停車

台中望高寮成「翹孤輪」熱點？警方：五、六重點查緝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。