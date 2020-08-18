花蓮白鮑溪男子溺水 遊客接力CPR成功救人

一名19歲郭姓學生今天在白鮑溪溺水，在遊客接力救援下成功恢復意識和呼吸。記者王思慧／翻攝 一名19歲郭姓男學生今天下午到花蓮壽豐鄉白鮑溪玩水，疑似在與朋友玩鬧中不慎溺水，附近遊客見義勇為，下水拉人上岸，剛好有護理系學生幫忙接力做心肺復甦術，讓郭男恢復意識，可自主呼吸，消防人員緊急送往慈濟醫院急救。

今天下午2時50分，花蓮縣消防局接獲報案，白鮑溪發生民眾溺水意外，一名來自台北的郭男已沉在荖溪橋下約2米深溪底，救援人員到現場時，溺水的男子已被多人救上岸，在上救護車前民眾就恢復意識呼吸。

救人的郭男說，郭姓學生與5個朋友玩水，有看到他們在打鬧，才剛提醒要小心一點，沒想到下一秒就溺水，趕緊和另一個朋友將郭男從溪底拉上岸。就讀護校蔡姓女學生說，當時拿起手機叫救護車，並跟隨救護人員指示，按照步驟做CPR，做到快沒力再趕快讓其他人接力繼續急救。

幸好有施作正確的CPR，救護人員到時郭男已經恢復呼吸心跳， 緊急將溺水民眾送往慈濟醫院救治。

花蓮縣消防局表示，可謹記「叫叫伸拋划」口訣，首先呼喊有人溺水引起注意，再趕快叫救護車，並伸出棍棒型物品，或拋出可讓溺水者抓住的漂浮物，在體力許可下，划過去救人，勿隨意貿然下水。