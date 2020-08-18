聽新聞
test
0:00 / 0:00

才上醫科 摔車昏迷 家人上網集氣

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南報導

台南一中學生楊振杰剛考上醫科，沒想到遇上車禍昏迷，家人上網為他集氣。圖／取自台灣媽祖粉絲團臉書
台南一中學生楊振杰剛考上醫科，沒想到遇上車禍昏迷，家人上網為他集氣。圖／取自台灣媽祖粉絲團臉書
南一中學生楊振杰日前指考放榜，考上長庚中醫系，是高雄路竹村落裡第一個考上醫科的孩子，沒想到上周六與同學騎機車出遊，天雨路滑摔車，造成顱內出血昏迷，目前仍在成大加護病房救治中，他的家人與校友會上網集氣，希望他能盡快醒過來，安度這場人生大難。

楊振杰接受媒體採訪時曾表示，南一中就學3年，每天都從家裡搭火車上學，因為家裡也是偏鄉，看到有醫師願意到偏鄉服務，很受感動，發願要當醫師，未來也要到偏鄉行醫。

南一中指出，楊振杰上周六與科研社畢業同學一同騎機車出遊，因夜間視線不佳，加上雨後路面濕滑，導致意外擦撞路樹，當時兩人都有戴安全帽，但楊振杰仍因頭部重創，當晚在柳營奇美醫院急診，因持續昏迷，本周一轉送成大醫院加護病房。

「怎麼會這樣呢？他才剛考上中醫系」，師生聞訊都相當不捨，學校除了提供家屬緊急救助金應急，校長廖財固也請南一中校友、成大醫學院長沈延盛協助。

成大表示，經電腦斷層掃描檢查，腦挫傷的部分暫時穏定，目前評估暫不需要進行手術，但因為腦震盪神經細胞功能尚未恢復，昏迷指數7，但神經學檢查方面並未惡化，其他受傷部位亦已穩定，目前密切觀察中。

校方說，楊振杰之前學測考57級分，無法申請醫學系，發奮再拚指考，考出419.85分的好成績，如願錄取長庚中醫系，該系學費較便宜，也可以中、西醫雙修。

成大醫院 南一中 中醫 指考 學測

延伸閱讀

南一中、中一中網路互槓 校長握手言歡共創雙贏

影／南一中、中一中互槓 黃偉哲說話了…

南一中、中一中再戰 這次「台南人糖吃多變笨」引眾怒

高雄偏鄉生每天通車到南一中 村落第「醫」人

相關新聞

花蓮白鮑溪男子溺水 遊客接力CPR成功救人

一名19歲郭姓男學生今天下午到花蓮壽豐鄉白鮑溪玩水，疑似在與朋友玩鬧中不慎溺水，附近遊客見義勇為，下水拉人上岸，剛好有護...

民權西捷運站月台傳婦人暈倒 民眾協助CPR救護送醫急救

台北捷運民權西路站傳出婦人暈厥，今晚上約6時許，一名年約30歲的婦人，在列車到站後走下車廂，突然在月台上抽蓄暈倒，4名民...

上山採標本 屏科大碩生失聯5天

屏東科技大學研究所朱姓應屆畢業生隻身進入高雄桃源山區採集標本，原本計畫一日往返，卻疑似迷途，13日晚間失聯至今。救難人員...

拒買穿洞魚！ 防潛水打魚賺外快

海巡署南部分署第6岸巡隊前天凌晨會同警方在墾丁後壁湖沙灘查獲江姓男子用自製魚叉潛水打魚，依法開罰3000元，是去年以來第...

才上醫科 摔車昏迷 家人上網集氣

南一中學生楊振杰日前指考放榜，考上長庚中醫系，是高雄路竹村落裡第一個考上醫科的孩子，沒想到上周六與同學騎機車出遊，天雨路...

男遊客綠島車禍受傷 空勤直升機後送台東就醫

20歲孫姓男遊客，今天下午在綠島發生車禍受傷，經綠島消防分隊送往綠島衛生所治療，因孫的傷勢不輕，經衛生所醫生評估須空轉後...

北宜公路移動式測速照相執法地點大公開 警籲勿超速

北宜公路為北部區域重要交通樞紐與觀光遊憩道路系統，為往來台北、宜蘭兩地的重要交通要道，近年隨著國內騎乘大型重機車出遊的風...

男子車禍後腿骨折倒地哀嚎 警送醫後還清掃玻璃護民

高雄小港區東林路前天上午發生車禍，一名40歲的李姓男子騎機車與貨車發生車禍，李男因腿部骨折倒在地上哀號；警消獲報後趕往現...

影／維安洲際棒球場 中市警犬隊玩「木頭人」賣萌宣導

台中市警局警犬隊平常肩負緝毒、防爆的任務，目前正值暑假期間，警犬隊也肩負起台中洲際棒球場的維安工作，專案從7月迄今，已執...

小兄弟負氣留字條「我們走了」 警在離家5K外找到人

一名68歲黃姓老婦於昨天下午衝向桃園龍潭警分局聖亭派出所報案，稱2名13歲及9歲的年幼的孫子早上在家中留下「我們走了」字...

影／年輕媽抱兒騎機車遭檢舉討拍 影片曝光原來違規不只1項

新北市三重區有1個年輕媽媽因為用背巾裹著嬰兒乘坐機車，被其他騎士用行車記錄器影片檢舉，遭警方開罰「超載」，於是她在臉書社...

母揹嬰三貼被檢舉開罰嘆「誰敢帶孩子出門」 事件大逆轉

新北市一名年輕媽媽收到交通罰單，上方標註「機車附載人員超過規定人數，並依道理交通管理處罰條例第31條5項開罰她新台幣300元。她將罰單po到臉書社團爆怨公社，不滿地發文詢問網友說「這樣以後誰敢帶孩子出門？」

熱門新聞

考上醫科卻遭逢車禍大劫 「村落之光」楊振杰快醒來！

連鎖健身業柏文控告館長陳之漢 求償3,300萬元

康友案 北檢聲押禁見炒股作手、2會計師30萬元交保

桃園大圳女浮屍腐爛面目難辨 DNA查身分死因

影／後載2歲女兒捲入吊車底 孕媽赤腳急拍司機門停車

台中7個月孕婦騎機車擦撞吊車 後載2歲女兒捲車底慘死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。