才上醫科 摔車昏迷 家人上網集氣

台南一中學生楊振杰剛考上醫科，沒想到遇上車禍昏迷，家人上網為他集氣。圖／取自台灣媽祖粉絲團臉書 南一中學生楊振杰日前指考放榜，考上長庚中醫系，是高雄路竹村落裡第一個考上醫科的孩子，沒想到上周六與同學騎機車出遊，天雨路滑摔車，造成顱內出血昏迷，目前仍在成大加護病房救治中，他的家人與校友會上網集氣，希望他能盡快醒過來，安度這場人生大難。

楊振杰接受媒體採訪時曾表示，南一中就學3年，每天都從家裡搭火車上學，因為家裡也是偏鄉，看到有醫師願意到偏鄉服務，很受感動，發願要當醫師，未來也要到偏鄉行醫。

南一中指出，楊振杰上周六與科研社畢業同學一同騎機車出遊，因夜間視線不佳，加上雨後路面濕滑，導致意外擦撞路樹，當時兩人都有戴安全帽，但楊振杰仍因頭部重創，當晚在柳營奇美醫院急診，因持續昏迷，本周一轉送成大醫院加護病房。

「怎麼會這樣呢？他才剛考上中醫系」，師生聞訊都相當不捨，學校除了提供家屬緊急救助金應急，校長廖財固也請南一中校友、成大醫學院長沈延盛協助。

成大表示，經電腦斷層掃描檢查，腦挫傷的部分暫時穏定，目前評估暫不需要進行手術，但因為腦震盪神經細胞功能尚未恢復，昏迷指數7，但神經學檢查方面並未惡化，其他受傷部位亦已穩定，目前密切觀察中。

校方說，楊振杰之前學測考57級分，無法申請醫學系，發奮再拚指考，考出419.85分的好成績，如願錄取長庚中醫系，該系學費較便宜，也可以中、西醫雙修。