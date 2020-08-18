花蓮白鮑溪男學生溺水 遊客接力救援恢復意識
一名19歲郭姓學生今天下午與朋友到花蓮縣壽豐鄉白鮑溪戲水時不慎溺水，附近遊客見狀後，下水救人並接力實施心肺復甦術，讓郭男逐漸恢復呼吸、意識，由消防人員送往醫院急救。
花蓮縣消防局下午近3時許，接獲民眾報案，指壽豐鄉白鮑溪的荖溪橋下約2米深的水域，1名來自台北的男性遊客發生溺水意外，由現場2名戲水民眾救起。
下水救人的郭姓民眾說，溺水男子是外地遊客，與5名朋友來玩水，下水前當地民眾才提醒他們要小心一點，出事前有看到他們在水裡玩鬧，沒多久就聽到求救聲，趕緊下水將溺水的郭姓學生從2米深水底拉起。
郭姓學生被拉起後，由岸上就讀護專的蔡姓遊客接手救援，蔡姓遊客表示，溺水男子口吐白沫、鼻子出血，她與朋友照著消防人員電話指揮，接力對患者實施心肺復甦術（CPR），直到消防人員到場接手。
花蓮縣消防局指出，警消到場後，溺水男子已經恢復呼吸、意識，送往花蓮慈濟醫院急救。
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