男遊客綠島車禍受傷 空勤直升機後送台東就醫
20歲孫姓男遊客，今天下午在綠島發生車禍受傷，經綠島消防分隊送往綠島衛生所治療，因孫的傷勢不輕，經衛生所醫生評估須空轉後送台灣本島治療，今天下午3點34分，空勤總隊第三大第三隊救護直升機從台東飛往綠島，下午4點9分，將孫男平安後送回台東豐年機場，交由救護人員轉送馬偕醫院實施後續治療。
【中央社／台東縣18日電】
在綠島打工換宿的20歲孫姓男子，遭機車撞上，頭部受傷，經空勤黑鷹直升機空轉送到台東馬偕醫院進一步檢查。
駐守在台東豐年機場的空中勤務總隊第三大隊第三隊指出，今天下午3時許接獲空勤勤務中心通知，指20歲的孫姓男子車禍，經綠島鄉衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返台就醫，黑鷹直升機立即起飛前往綠島將傷患空轉後送返台。
台東縣警察局台東分局表示，初步調查孫姓男子打工換宿，下午在路上被機車撞傷，機車上2人也是在綠島打工換宿，孫姓男子因頭部受傷，經診斷必須進一步檢查，因此後送回台東；機車上2名人員，無大礙。
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