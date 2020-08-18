金門警方跨海破大案 徐國勇肯定飛象過河

金門縣警察局連續偵破大案，內政部長徐國勇大為肯定，今天一口氣頒發兩筆獎金。並對金門警方近期「飛象過河」能耐，兩度跨海跨轄辦案更是敬佩不已，表示需要特別獎勵。

徐國勇今天到縣警局慰勤並視察業務，頒發2019年11月29日查獲違反總統副總統選舉罷免法案獎金8萬5000元，以及去年9月24日查獲侵害金門酒廠商標案獎金4萬2000元，獎勵員警辦案辛勞，由縣警局刑警大隊大隊長游文勝代表受獎。

聽取縣警局長張國雄報告後，徐國勇尤其讚揚金門警方分別在今年6月9日到台中，以及7月7日在台北內湖跨轄查獲賭博網站及跨國網路賭博詐欺機房案。他表示，這種「飛象過河」的跨海辦案精神，實在「太不簡單了」，令人振奮，要特別予以鼓勵。

徐國勇說，警察人員跨轄區辦案，可以擺脫人情壓力；不過，他也提到跨國賭博詐欺案機房如設在台灣，台灣會努力掃蕩；但如機房設在中國就麻煩了，因為對岸不與台灣合作，未來看雙方如何突破，否則最後受害的還是中國民眾。

徐國勇說，金門因為有「小三通」，以致出入分子複雜，毒品等非法案件相對容易發生。他指示偵防毒品案件應加強與移民署、航警局及港務警察總隊的情報交流，加強偵防工作成果。；對於金門的經濟命脈的金門高粱，要加強執行仿製偽劣酒查緝。

昨天到金門主持全國孝行獎頒獎典禮，徐國勇本來可以當天往返；他說，為了多了解警察人員的需求，多待一天和大家聊聊。曾在金門服役的徐國勇說，金門是個好地方，勉勵員警把治安、交通做到盡善盡美，讓金門成為世外桃源。