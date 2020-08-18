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北宜公路移動式測速照相執法地點大公開 警籲勿超速

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

北宜公路為北部區域重要交通樞紐與觀光遊憩道路系統，為往來台北、宜蘭兩地的重要交通要道，近年隨著國內騎乘大型重機車出遊的風潮越來越盛，北宜公路已成為騎乘大型重機的熱門路段，因山區道路狹窄、彎道視距不足，如遇下雨天更易打滑自摔，只要駕駛人稍有疏忽就容易衝入對向車道，即有可能造成嚴重事故。根據統計，大重機車禍發生地點大多集中在彎道處，車禍發生型態則以對向擦撞居多，事故主因大部分與騎士過彎未減速有關。

新北市警方統計，今年1至7月北宜公路就有2名重機騎士死亡、362人受傷，死傷人數已較去年5人死亡、437人受傷雖明顯下降，但大型重機車肇事比例仍比其他車輛高，分析主要肇事原因以超速行駛、未保持安全距離、違規超車、未依規定減速等項目居多，歸究原因大多是車速過快或操控不當所引起。

針對北宜公路超速違規行為，新北交大自去年4月起於北宜公路19公里至23.1公里實施區間平均速率執法，實施以來每月平均事故發生件數大幅降低41%，效果顯著，今年預定延長實施路段，以提升道路安全。

交大指出，配合新北市府訂定今年7月及8月為「機車安全月」，警方對於未實施區間測速路段，運用移動式雷達測速照相設備，在北宜公路沿線彈性選擇8處地點機動加強執法，以今年6月 與7月實施前後比較，超速違規件數減少43%，肇事率亦降低32%，有效發揮防制事故效果。

警方強調，在北宜公路沿線設置移動式測速照相的主要用意不僅是取締違規，最主要是提醒駕駛用路人依照速限行駛，以提高行車安全，也呼籲駕駛用路人行經移動式測速照相地點，隨時注意路況並減速慢行，避免發生事故。

新北市北宜公路移動式測速照相執法地點大公開，新北警方呼籲駕駛用路人勿超速，避免發生事故。記者王長鼎／攝影
新北市北宜公路移動式測速照相執法地點大公開，新北警方呼籲駕駛用路人勿超速，避免發生事故。記者王長鼎／攝影
新北市北宜公路移動式測速照相執法地點大公開，新北警方呼籲駕駛用路人勿超速。示意圖／新北交大提供 非北宜公路
新北市北宜公路移動式測速照相執法地點大公開，新北警方呼籲駕駛用路人勿超速。示意圖／新北交大提供 非北宜公路
新北市北宜公路移動式測速照相執法地點大公開，新北警方呼籲駕駛用路人勿超速。示意圖／新北交大提供 非北宜公路
新北市北宜公路移動式測速照相執法地點大公開，新北警方呼籲駕駛用路人勿超速。示意圖／新北交大提供 非北宜公路

北宜公路 事故

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