海巡救難演練逼真 出動400萬元無人機空投救生圈

近期北海岸溺水事件頻傳，海巡今天在新北市野柳地質公園旁海域舉辦救難演練，不僅模擬車輛落海救援，並出動400萬元無人機空投充氣式救生圈，還有直升機吊掛救援，場面逼真。

今天演練狀況設定有「民眾駕車，爆衝落海」、「獨木舟出海，無力返回」及「漁船遇險，等待救援」，共動員空偵機1架次、UAV無人機1架次、巡防艇2艘、救生艇3艘、各式救援車輛6車及參演人員80人，場面十分驚心動魄。

救難人員除利用各式救援裝備下水營救外，並出動每架價值新台幣400萬餘元無人機，掛載充氣式救生圈空投給獨木舟落海人員穿上後，救難人員同時搭乘橡皮艇趕赴現場救援，參與演練人員發揮團隊合作精神，迅速完成任務，成功化解危機。

海巡署第二（北基）巡防區指揮部主任陳志偉表示，行政院推動「向海致敬」政策，海巡近期發現東北角和北海岸地區假日遊客越來越多，透過這次演練，結合空勤總隊、新北市消防局、海巡署和民間救難團體，藉此培養彼此執行救生救難默契，提供民眾更高的保障。