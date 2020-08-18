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小兄弟負氣留字條「我們走了」 警在離家5K外找到人

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

當老婦在派出所看見巡邏車載著2名孫子返回時，焦急的熱淚盈眶，衷感謝警方的即時援助。圖／龍潭警分局提供
當老婦在派出所看見巡邏車載著2名孫子返回時，焦急的熱淚盈眶，衷感謝警方的即時援助。圖／龍潭警分局提供
一名68歲黃姓老婦於昨天下午衝向桃園龍潭警分局聖亭派出所報案，稱2名13歲及9歲的年幼的孫子早上在家中留下「我們走了」字條後離家出走，至傍晚仍未返家，心情非常焦急，員警立即將老婦帶進派出所安撫情緒，並依規定製作失蹤協尋各項資料，通報線上巡邏警網及所有警力，加上民防義警、守望相助隊等協勤民力加強搜尋孩童蹤跡。

聖亭派出所警員溫正忠、曾嘉偉昨天接獲通報後，擔心2名兒童負氣離家出走，身上又沒帶錢，在這炙熱豔陽下，如不趕緊找到，恐生危險，經調閱路口監視器，發現幼童沿路往平鎮區方向步行，且走進了平鎮區湧光路巷內，員警開始集中警、民力於附近地毯式搜尋。

最後在巷內發現該2名男童無助的站在路旁，體力耗盡汗流滿面，疑似輕微中暑，員警隨即從車上拿取礦泉水，供予解渴及散熱，並牽著他們到附近的住家前屋簷下休息，經警用電腦人臉辨識系統確認身分，順利協助家屬找到失蹤幼童。

幼童向警方表示，自己肚子餓了，實在沒有力氣走下去，只能在等待有無路過民眾援助。老婦表示，前一晚與2孫子發生爭執，沒想到隔天早上孫子們竟留下字條，負氣離家出走，最後竟走了離家5公里外的平鎮區湧光路巷內。當老婦在派出所看見巡邏車載著2名孫子返回時，焦急的熱淚盈眶，衷感謝警方的即時援助。

失蹤 人臉辨識 中暑

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