聽新聞
test
0:00 / 0:00
年輕媽抱兒騎機車遭檢舉討拍 影片曝光原來違規不只1項
新北市三重區有1個年輕媽媽因為用背巾裹著嬰兒乘坐機車，被其他騎士用行車記錄器影片檢舉，遭警方開罰「超載」，於是她在臉書社團貼文討拍，聲稱「難道家裡沒汽車就不能帶孩子出門？」引發不同觀點論戰。
但警方出示當時民眾檢舉的影片，發現他們騎機車不但違規超載「三貼」，還有闖紅燈的嫌疑，但因影片太短不足以判定，最後警方僅開「附載人員超過規定人數」、「超越道路停止線」共2張罰單。
由於檢舉人提供的影片只有短短6秒，從畫面中可以看到，6月10日下午2時許，三重區中正南路與重安街口紅燈亮著，路口機車停等區已有2輛機車停下，當事人的機車2名成人雙載，後座乘客胸前還抱著1個嬰兒夾在2人之間，緩緩從左轉專用車道出現。
她們的機車沒有在道路停止線前停下，反而緩慢往前滑行、狀似再度加速。由於影片至此結束，因此無從判斷她們是否繼續闖紅燈前行。警方便根據民眾提供的檢舉畫面，開罰「機車附載人員未依規定」，處300元以上600元以下罰鍰、以及「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」，處900元以上1800元以下罰鍰。
警方指出，罰款只是敦促用路人遵守交通規則的手段，並非目的。去年1月，台北市內湖發生車禍，造成站在爸媽騎乘機車踏板上的2歲男童死亡；去年8月，新北市二重疏洪道又有1個22歲年輕媽媽騎機車自撞護欄，造成背在胸前的1歲女嬰死亡。
當時新北市各警察分局都動員宣導機車附載嬰幼童的危險性，提醒家長切記不能站踏板、不能加座椅、不能背胸前。都是希望減少傷亡、避免憾事一再發生。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言