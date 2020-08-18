年輕媽抱兒騎機車遭檢舉討拍 影片曝光原來違規不只1項

新北市三重區有1個年輕媽媽因為用背巾裹著嬰兒乘坐機車，被其他騎士用行車記錄器影片檢舉，遭警方開罰「超載」，於是她在臉書社團貼文討拍，聲稱「難道家裡沒汽車就不能帶孩子出門？」引發不同觀點論戰。

但警方出示當時民眾檢舉的影片，發現他們騎機車不但違規超載「三貼」，還有闖紅燈的嫌疑，但因影片太短不足以判定，最後警方僅開「附載人員超過規定人數」、「超越道路停止線」共2張罰單。

年輕媽媽把罰單上傳到臉書社團取暖討拍。記者林昭彰／翻攝

機車乘載2名成人，中間還夾著1名嬰兒，附載人數已超出法令規定。記者林昭彰／翻攝

由於檢舉人提供的影片只有短短6秒，從畫面中可以看到，6月10日下午2時許，三重區中正南路與重安街口紅燈亮著，路口機車停等區已有2輛機車停下，當事人的機車2名成人雙載，後座乘客胸前還抱著1個嬰兒夾在2人之間，緩緩從左轉專用車道出現。

她們的機車沒有在道路停止線前停下，反而緩慢往前滑行、狀似再度加速。由於影片至此結束，因此無從判斷她們是否繼續闖紅燈前行。警方便根據民眾提供的檢舉畫面，開罰「機車附載人員未依規定」，處300元以上600元以下罰鍰、以及「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」，處900元以上1800元以下罰鍰。

前方亮著紅燈，機車仍超越停止線向前滑行一小段。記者林昭彰／翻攝

年輕媽媽把罰單上傳到臉書社團取暖討拍。記者林昭彰／翻攝

警方指出，罰款只是敦促用路人遵守交通規則的手段，並非目的。去年1月，台北市內湖發生車禍，造成站在爸媽騎乘機車踏板上的2歲男童死亡；去年8月，新北市二重疏洪道又有1個22歲年輕媽媽騎機車自撞護欄，造成背在胸前的1歲女嬰死亡。

當時新北市各警察分局都動員宣導機車附載嬰幼童的危險性，提醒家長切記不能站踏板、不能加座椅、不能背胸前。都是希望減少傷亡、避免憾事一再發生。

蘆洲警分局長李忠萍（中）甚至帶隊到菜市場宣導機車附載嬰幼童的危險性。圖／警方提供

去年新北市各警察分局強力宣導機車騎士胸前不能背小孩。圖／警方提供