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新北警破獲靈骨塔類型詐騙集團 被害人損逾千萬

中央社 / 新北18日電

鄭姓男子組「靈骨塔類型」詐騙集團，佯稱仲介買賣殯葬商品，遊說被害人投資，隨後以交易失敗為由追討債務。新北警方今天表示，持搜索票查獲據點與證物，依詐欺罪嫌移送10人。

新北市永和警分局今天表示，今年5月接獲多名被害人報案表示，遭「靈骨塔類型詐騙」。經專案小組追查發現，嫌疑人鎖定年邁長者下手誘騙，遊說投資殯葬商品，等被害人投入資金後，再假借各種理由使交易無法成功。

被害人常被對方的話術弄得團團轉，若資金不足，詐騙集團則要求被害人簽本票借款，並謊稱錢會拿去投入買賣資金，事後，再持本票向被害人追討債務。

警方說，專案小組長時間跟監蒐證，35歲的鄭姓主嫌為詐騙集團幕後首腦，鄭嫌於2017年曾至中國大陸參加說唱選秀節目「中國有嘻哈」第一季落選。

因為鄭嫌能言善道，獲悉靈骨塔類型的詐騙手法後，吸收年輕人加入共同詐騙，教導業務員詐騙話術及應對客戶之技巧。集團成員再視個案分別假扮空頭公司的主任、課長、專員等不同角色。

詐騙集團成員以空頭公司、假名字，宣稱有大陸企業家要大量採購骨灰罐等商品，要求被害人出資補貼、轉賣套利，並以交易失敗等理由，持被害人所簽本票追討債務，藉此手段多次剝皮。

警方說，初步統計約有20多名被害人，共損失約新台幣1000餘萬元。報請新北地檢署指揮偵辦，埋伏蒐證3個月後，日前持搜索票、拘票收網。

警方趁嫌疑人仍與被害人交談遊說之際，一舉攻破相關據點，逮捕鄭嫌等10人，扣得骨灰罐、偽造鑑定書、名牌包、金飾及詐騙後購買的高級轎車等證物，依詐欺罪嫌移送偵辦。

警方說，類似塔位與骨灰罐買賣等詐騙案件遍及全國，若遇類似詐騙案可撥打警政署165反詐騙專線，或電洽110請求協助求證，提高警覺，避免受騙上當。

詐騙集團 債務

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