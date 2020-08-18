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母揹嬰三貼被檢舉開罰嘆「誰敢帶孩子出門」 事件大逆轉

聯合新聞網 / 綜合報導

新北市一名年輕媽媽收到交通罰單，上方標註「機車附載人員超過規定人數，並依道理交通管理處罰條例第31條5項開罰她新台幣300元。她將罰單po到臉書社團爆怨公社，不滿地發文詢問網友說「這樣以後誰敢帶孩子出門？」

罰單上拍攝到的照片為該對夫妻是三貼方式騎乘機車，小朋友則是夾在爸媽中間，未戴安全帽。Po文的媽媽表示，難道現在一定要有車子才能帶小孩出門嗎？

她認為，爸媽想帶孩子出門，但還要擔心可能會被民眾檢舉，「沒有駕照沒有車子的，就只能待在家裡不能出門了嗎？」她補充道，小朋友有用揹巾揹著，只是照片的角度看不太出來，因為揹巾在外套裡面。

另外，她還說小朋友未滿一歲，也不曉得去哪裡買安全帽。此文一出，引發不少網友抨擊為何這種事情檢舉達人也要檢舉，並非每個家庭都買得起汽車，加上事發地點在新北三重，甚至還有網友不平表示，「三重人真的超愛檢舉的」、「現在檢舉不是沒錢了嗎？」、「最近馬路上正義魔人超多」。

「這樣大家都別生了」、「就是沒有小孩才不知道帶小孩的辛苦。」不過有其他網友表示自己「從來不敢這樣載小孩，即使短短的路程都不會，外出我都堅持坐車且用安全座椅」。此外，有人疑惑指出，「小小小小孩好像真的買不到安全帽」，但隨即有人提供安全帽資訊，表示購物網站或一些實體店家仔細找，仍有適合一歲左右的款式。

然而，沒想到事件演變突然風向大轉，警方稍後已公布監示器畫面打臉這對夫妻，原來他們似乎是越過機車停等區，還超線往馬路中央滑行了一小段，一堆機車騎士變成都停在這對夫妻後面，也因為這樣的行徑十分危險，因此才被其他騎士拍照檢舉。

結果網友們紛紛從同情變成不同情，「原來是闖紅燈啊，怎麼有資格為人父母啊，拿孩子性命在賭，可惡！」、「紅燈還不停，你們有什麼問題？」、「被罰剛好而已」、「載小孩就能越線，就能違規嗎？」

一名年輕媽媽因為揹小朋友機車三貼，被檢舉收到交通罰單。圖擷自爆怨公社。
一名年輕媽媽因為揹小朋友機車三貼，被檢舉收到交通罰單。圖擷自爆怨公社。

爆怨公社

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