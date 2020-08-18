基層警下載「守護嘉憶人」APP有意見 警局：協尋是工作

嘉義市警局表示，高齡社會是未來趨勢，而「協尋走失」是警察重要工作之一，警光雜誌都大篇幅報導。記者卜敏正／翻攝

嘉義市基層員警日前在「靠北警察」留言，指嘉義市衛生局推出「守護嘉憶人」APP，嘉義市警局又要幫忙衝績效，並表示局長交代請大家找失智老人，「拜託」家屬申請載具，成功2件即可有1嘉獎，比抓酒駕還好賺，還要求同仁下載該APP、勤區件數也要列管，基層質疑嘉義有這麼多失智老人？

嘉義市警察局表示，嘉義市已邁入高齡社會，65歲以上高齡人口4萬2398人，約佔本市人口15.8%，本市近2年65歲以上失蹤人口數據，前年失智失蹤老人占55.7%，去年則占44.7%，比例甚高。

另依據「警勤區訪查辦法」明定為民服務係為警勤區訪查目的之一，嘉義市建構「守護嘉憶人」失智者協尋網，如有走失者，家屬透過APP系統推播訊息，讓有下載APP員警（含民眾），有明確目標範圍可協尋走失者，讓其盡快返家。因此，員警利用警勤區、加強宣導轄內家屬申請「守護嘉憶人」防走失晶片，亦屬警察服務工作範疇之一。

嘉義市警局與衛生局跨局、處合作，鼓勵員警利用APP系統主動協尋走失者，及員警協助有需求民眾申請晶片核發成功者，各予行政獎勵，使用APP系統主動尋獲走失者，比照「警察機關處理失蹤人口案件獎懲規定」每名嘉獎2次；協助申請晶片核發成功者，每半年辦理2件以上5件以下者，嘉獎1次、達6件以上者，嘉獎2次，係為鼓勵同仁，故由防治科同仁赴各單位加強宣導與推廣，並無績效要求及強制員警下載APP。