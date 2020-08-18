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看準外送業「代購代付」服務　女扮2角行騙得手4180元

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

時下外送服務盛行，有業者推出「代墊貨款」服務，近期卻遭有心人利用牟利，以一人分飾兩角方式下單，騙取外送員繳付的代墊費用後斷聯，以此得手4180元，警方事後循線逮獲李姓犯嫌，詢後依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，某外送業提供「代墊貨款」服務，可先為取貨人向發貨人代付費用，收貨後送至取貨人手上，再收取代墊費及外送費用。

32歲李姓女子看準這項服務有漏洞可鑽，日前分別假扮網路賣家「李先生」，及買家「王先生」，以一箱裝著無價值雜物的包裹，向該外送平台下單申請代購代付服務；溫姓外送員依前往台北市萬華區收貨、代付2000元貨款後，再到內湖區準備交付貨物給「王先生」，由李女假扮的「王先生」卻立刻失聯，外送員白跑一趟外，也白付了2000元費用。

短短一天內，李女又以相同手法下單，使另一名謝姓外送員將假貨物送至松山區，同樣找不到「王先生」，白白代墊了2180元費用。

受騙的外送員事後持交易明細向檢警報案，警方根據取貨地址循線逮到李女，她對犯行坦承不諱，警詢後依詐欺罪嫌將其送辦。

台北市警方獲報後循線逮獲李女。記者李隆揆／攝影
台北市警方獲報後循線逮獲李女。記者李隆揆／攝影

外送員 詐欺 代購

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