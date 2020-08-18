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詐騙集團犯行橫跨六都 台南佳里分局逮13人送辦

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

詐騙集團犯行橫跨六都 台南佳里分局逮13人送辦。圖／警方提供
詐騙集團犯行橫跨六都 台南佳里分局逮13人送辦。圖／警方提供

台南佳里警分局接獲陳姓男子報案、從網路廣告得知可辦借貸，將名下及弟弟金融帳戶、金融卡寄送給對方結果遭詐騙。佳里分局員警追查陸續查獲13名成員，全案依詐欺、洗錢防制、組織犯罪等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方表示，該集團由黃姓嫌犯整合調度，在不同地點進行詐欺行為並領取收受所有贓款，詐騙犯行包含六都，不法所得初估超過百萬元。

該集團先於網路刊登借貸廣告，騙取、買賣帳戶(金融卡) ，利用人頭電話以「假網路購物」、「解除分期付款」、「假冒親友」等手法實施詐騙領取匯款，為製造斷點，再藉由細密分工，成員分別負責不同面向，各有不同的連絡對象，彼此之間並不一定認識。

成員有負責至超商領取帳簿、收購帳簿者，負責提領贓款車手，收受詐騙贓款(水房)，提供人頭電話及負責面試網路有欲求職者吸收領款並轉交詐騙所得。警方長期蒐證後，才順利瓦解該集團。

佳里警分局長斯儀仙表示，民眾有借貸需求或求職，不可僅藉由網路申辦或聯繫，必需先提供帳簿、金融卡並告知密碼要求一定是詐騙，暑假期間求職新鮮人，尤應小心網路詐騙陷阱，僅需提(匯)款、強調輕鬆立即可領報酬的工作，極有可能為非法詐欺集團利用;網路購物更應慎選優質交易網站及平臺，選擇信用良好賣家，採貨到付款或面交方式，亦可防範假網購之詐騙;另購物分期設定錯誤，需至ATM解除分期付款，亦是詐騙話術，要避免遭詐。預防詐騙方法: 一、保持冷靜。二、小心查證。三、撥打165專線。

詐騙集團犯行橫跨六都 台南佳里分局逮13人送辦。圖／警方提供
詐騙集團犯行橫跨六都 台南佳里分局逮13人送辦。圖／警方提供
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詐騙 贓款 詐欺 車手

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