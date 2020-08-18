詐騙集團犯行橫跨六都 台南佳里分局逮13人送辦。圖／警方提供

台南佳里警分局接獲陳姓男子報案、從網路廣告得知可辦借貸，將名下及弟弟金融帳戶、金融卡寄送給對方結果遭詐騙。佳里分局員警追查陸續查獲13名成員，全案依詐欺、洗錢防制、組織犯罪等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方表示，該集團由黃姓嫌犯整合調度，在不同地點進行詐欺行為並領取收受所有贓款，詐騙犯行包含六都，不法所得初估超過百萬元。

該集團先於網路刊登借貸廣告，騙取、買賣帳戶(金融卡) ，利用人頭電話以「假網路購物」、「解除分期付款」、「假冒親友」等手法實施詐騙領取匯款，為製造斷點，再藉由細密分工，成員分別負責不同面向，各有不同的連絡對象，彼此之間並不一定認識。

成員有負責至超商領取帳簿、收購帳簿者，負責提領贓款車手，收受詐騙贓款(水房)，提供人頭電話及負責面試網路有欲求職者吸收領款並轉交詐騙所得。警方長期蒐證後，才順利瓦解該集團。