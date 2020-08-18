涉誹謗陳瓊華 藍高雄議員蔡金晏判有罪定讞

高雄市府行政暨國際處前處長、現監察院辦公室主任陳瓊華，於市府任內舉辦市足賽轉播活動，被國民黨市議員蔡金晏批「不知移工多為不吃豬肉的回教徒，居然請吃熱狗、香腸」，去年自訴妨害名譽；一審依誹謗罪判蔡拘役25日、易科罰金2萬5000元。蔡金晏不服上訴後，高雄高分院今上午駁回，維持原判定讞。

蔡金晏表示，二審期間他都有出庭，也向合議庭強調自己沒捏造事實；對於仍判有罪，他僅說待收到判決書再回覆。

判決指出，陳瓊華2014年12月25日到2018年12月25日擔任高雄市府秘書處（任內改名行政暨國際處）處長，2018年7月14日晚間，她主辦「開放市府．High翻世足」，在市府四維行政中心的中庭轉播世界盃足球賽季軍賽，邀請市民、400多名外籍移工同歡，現場也提供飲料、熱狗、大腸包小腸、關東煮、爆米花等食物。

不過，蔡金晏2019年5月間接受媒體採訪，提及此事並批評「時任秘書處長的陳瓊華，在市府中庭請外籍移工看世界盃足球賽轉播，負責對外交流的她竟不知移工多為不吃豬肉的回教徒，居然請吃熱狗、香腸。

陳瓊華看見報導後，委請律師提起自訴；蔡金晏出庭辯稱，是基於善意，對可受公評的事項提出適當的主觀評論，符合刑法311條第1項第3款免責條件。

一審法官傳喚承辦活動的市府職員、行銷公司人員，並勘驗現場照片，發現當場含有豬肉的食物，都有另製作告示牌，可避免參加者誤食，也提供不含豬肉食物供伊斯蘭教的移工食用，認定蔡金晏的說法屬不實，造成陳瓊華名譽受損。