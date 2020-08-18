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涉誹謗陳瓊華 藍高雄議員蔡金晏判有罪定讞

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄市府行政暨國際處前處長、現監察院辦公室主任陳瓊華，於市府任內舉辦市足賽轉播活動，被國民黨市議員蔡金晏批「不知移工多為不吃豬肉的回教徒，居然請吃熱狗、香腸」，去年自訴妨害名譽；一審依誹謗罪判蔡拘役25日、易科罰金2萬5000元。蔡金晏不服上訴後，高雄高分院今上午駁回，維持原判定讞。

蔡金晏表示，二審期間他都有出庭，也向合議庭強調自己沒捏造事實；對於仍判有罪，他僅說待收到判決書再回覆。

判決指出，陳瓊華2014年12月25日到2018年12月25日擔任高雄市府秘書處（任內改名行政暨國際處）處長，2018年7月14日晚間，她主辦「開放市府．High翻世足」，在市府四維行政中心的中庭轉播世界盃足球賽季軍賽，邀請市民、400多名外籍移工同歡，現場也提供飲料、熱狗、大腸包小腸、關東煮、爆米花等食物。

不過，蔡金晏2019年5月間接受媒體採訪，提及此事並批評「時任秘書處長的陳瓊華，在市府中庭請外籍移工看世界盃足球賽轉播，負責對外交流的她竟不知移工多為不吃豬肉的回教徒，居然請吃熱狗、香腸。

陳瓊華看見報導後，委請律師提起自訴；蔡金晏出庭辯稱，是基於善意，對可受公評的事項提出適當的主觀評論，符合刑法311條第1項第3款免責條件。

一審法官傳喚承辦活動的市府職員、行銷公司人員，並勘驗現場照片，發現當場含有豬肉的食物，都有另製作告示牌，可避免參加者誤食，也提供不含豬肉食物供伊斯蘭教的移工食用，認定蔡金晏的說法屬不實，造成陳瓊華名譽受損。

蔡金晏也辯說，曾看到一家平面媒體報導「當天會準備一些簡單的在地小吃與飲料，包括熱狗跟汽水」等語，才受訪發言，但法官批評，蔡身為市議員有暢通管道、人脈，卻沒去詢問過市府等主辦單位，查證可能的客觀事證，也沒再加以探詢報導真實性，不能以信賴報導為藉口而免除查證，難認定已做到善盡查證義務。

國民黨高雄市議員蔡金晏遭高雄市府行政國際處前處長陳瓊華自訴妨害名譽，高雄高分院依誹謗罪判蔡拘役25日、易科罰金2萬5000元，全案定讞。圖／翻攝蔡金晏臉書
國民黨高雄市議員蔡金晏遭高雄市府行政國際處前處長陳瓊華自訴妨害名譽，高雄高分院依誹謗罪判蔡拘役25日、易科罰金2萬5000元，全案定讞。圖／翻攝蔡金晏臉書

移工 妨害名譽

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