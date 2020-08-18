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影／東北海域意外頻 海巡400萬無人機能拋救生圈救人

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

近期北海岸及東北角海域溺水意外事件頻傳，海巡上午在新北市萬里野柳舉辦聯合救生救難演練，車子直衝入海，還有示範無人機丟充氣式救生圈成功救援，還有直升機進行吊掛，救援過程十分逼真。

第二巡防區主任陳志偉說，演練主要為加強各單位救生救難協調整合能力，並使民眾了解水域遊憩風險及呈現地方的救生救難資源。演練中統合了陸（岸巡隊）、海（海巡隊）、空（吊掛分隊及UAV無人機）及萬里、金山地區各友軍單位救生能量，動員空偵機1架次、UAV無人機1架次、巡防艇2艘、救生艇3艘、各式救援車輛6車及參演人員80人。

今天演練狀況有「民眾駕車，爆衝落海」、「獨木舟出海，無力返回」及「漁船遇險，等待救援」3種情況，場面十分逼真，海巡找了一輛報廢車直衝入海，在分秒必爭的狀況下，救難人員利用各式救援裝備搭配空偵機吊掛救援，發揮團隊合作精神，迅速完成救援任務，成功化解危機。

海巡成立無人機區隊，現場示範無人機，一台價值400萬元，功能相當強大，不僅有搜尋、攝影功能，還可附載充氣式救生圈，在發現目標時可以丟擲到定點給溺水者，今天示範成功丟擲到定點獲救，橡皮艇再馳往現場搭救。

海巡署第二（北基）巡防區指揮部今天上午，在野柳舉辦聯合救生救難演練」，參加單位有海巡署北部分署第二岸巡隊、艦隊分署第一（基隆）海巡隊及偵防分署、內政部空中勤務總隊、新北市政府消防局、新北市救難協會金山分會、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、基隆市政府財政處、萬里區漁會、東海海洋有限公司、新空間國際股份有限公司及陽捷科技股份有限公司等。

北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影
北海岸東北角意外頻，海巡演練逼真。記者游明煌／攝影

海巡署 萬里 金山 溺水

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