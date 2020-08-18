影／直送海上急病移工 空勤總隊直升機降落童醫院頂樓

童綜合醫院和空勤總隊合作無間，搶救在海上急病移工，直升機載到童醫院頂樓停機坪，病患立刻送下樓急救，移工目前已恢復出院。

一名31歲印尼籍漁工瑞莫多，8月7凌晨出海作業後，在台中外海出現嚴重呼吸喘與胸悶情況，空中勤務總隊台中清泉崗機場駐地勤務第二大隊第一隊，當天清晨7點30分接獲總隊勤務指揮中心電話，通知執行台中港外海28海浬「昇朋參號漁船」印尼籍漁工醫療後送任務。

空勤總隊派遣海豚直升機機執行海上救難任務，完成吊掛救援任務後，在直升機上先給予氧氣治療，早上8點29平安降落童綜合醫院23樓停機坪。

童綜合醫院急診室同步獲得通報，因病人為印尼籍，但未能排除其可能染疫的風險前，出動了穿著全套防護裝備的急救小組在停機坪待命。

接收這位已經呈現呼吸窘迫的危急病人後，立即接續給予高濃度氧氣並搭乘專用緊急電梯，從23樓直達1樓急診隔離室進行急救處置。

病人到急診室後意識不清，血氧濃度僅剩約正常的一半，立即給予插上氣管內管和呼吸器治療，X光與電腦斷層掃描檢查後發現縱隔腔有大量的氣體，隨後送負壓隔離病房進行加護治療，也在篩檢後排除感染新冠病毒，確診罹患自發性縱隔腔氣腫。

進行用藥和呼吸器治療後，8月11日轉至普通病房後復原良好，13日康復出院。

童綜合醫院胸腔外科童詠偉主任表示，自發性縱膈腔氣腫是指因肺泡破裂導致氣體聚集在胸部縱隔腔，必須排除因為外力、外傷、感染或醫療過程而導致氣體出現在縱膈腔，縱膈腔氣腫比較常見原因，如深頸部感染、縱膈腔發炎、氣管或食道破裂、胃腸道破裂等，所以醫師必須從病史、是否嘔吐、是否發燒等來初步研判。

自發性縱膈腔氣腫是臨床上較罕見的情況，好發在兒童或青少年等年輕族群，治療方面以保性療法為主，通常預後良好且復發率低，但因氣體若量大時會造成張力性壓迫氣腫，嚴重時會呼吸衰竭而有致命的危機，幸個案能夠及時獲得空勤救援，送到醫院進行完善的治療。