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墾丁潛水打魚抓不完 墾管處籲請餐廳拒買「打洞魚」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

墾丁國家公園珊瑚礁魚類是海洋生態重要一環，官方大力宣導和取締潛水打魚，還是有人甘冒風險；海巡署南部分署第6岸巡隊昨天凌晨接獲接獲通報，後壁湖保育沙灘疑有浮潛客盜採水產動植物，岸巡隊會同保7總隊第8大隊到場查獲江姓男子用魚叉打魚，依法罰處3000元；墾管處表示，潛水打魚主要是在地人賣到餐廳「賺外快」，籲請餐廳拒買、消費者拒吃「穿洞魚」。

昨天凌晨1時許，後壁湖安檢所安檢人員接獲通報，墾丁國家公園後壁湖海洋保育區沙灘近岸有不明燈光，疑有浮潛客盜採水產動植物，安檢所會同警方前往查處，盤查發現一身潛裝的江姓男使用自製魚叉打魚，岸上有8隻身上穿洞的珊瑚礁魚，江表示只是自己食用，沒有要販售；墾管處依國家公園法規定裁罰3000元。

南部分署第6岸巡隊從108年起配合保7總隊第8大隊在墾丁公園海域取締潛水打魚案件共23案，幾乎都是在地人，查獲區域散佈各海岸線，因海岸線長達50公里，且都是利用深夜時段盜採，多是民眾檢舉通報查獲，海巡署也呼籲民眾一起愛惜海洋資源，共同為生態保育盡一份心力，如發現不法情事立即通報。

墾丁潛水打魚抓不勝抓，在地人被逮時的回答都是「沒要賣，自己吃」，但多是流向海鮮餐廳，墾管處和警方除了加強取締，也籲請餐廳拒買、消費者拒吃「穿洞魚」；恆春鎮吳姓海鮮餐廳老闆說，珊瑚礁魚是在地海鮮餐廳的主力魚種，魚價也不錯，有人甘冒風險潛水打魚賣到餐廳「賺外快」，運氣好的話，每晚有數千元漁穫，有人來兜售穿洞魚時，雖比批發價便宜三至五成，但他拒買，也教導消費者在選購時務必要挑完整的魚。

海巡署第6岸巡隊會同保7總隊第8大隊在後壁湖保育沙灘查獲江姓男子用魚叉打魚，岸上有穿洞的珊瑚礁魚，依違反國家公園法裁罰3000元。記者潘欣中／翻攝
海巡署第6岸巡隊會同保7總隊第8大隊在後壁湖保育沙灘查獲江姓男子用魚叉打魚，岸上有穿洞的珊瑚礁魚，依違反國家公園法裁罰3000元。記者潘欣中／翻攝

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