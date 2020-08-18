國際包裹卡關要先匯款20萬元 女子險遭詐騙
50歲洪姓女子接獲外籍網友訊息，表示要寄送包裹給她請她收受國際包裹，但需洪女先行匯款5280歐元，約新台幣20萬元到指定帳戶才能順利通關，警方接獲銀行行員通報疑似詐騙，及時攔阻。
南警第二分局南門派出所，昨天下午2點多接獲銀行張姓行員報案，稱有位民眾疑似遭到詐騙要匯款大筆金額，請警方到場協助了解。南門所警員梁展彰、吳宗懋獲報後，立即趕赴現場，得知洪女是收到外籍網友的訊息，內容稱欲從法國寄送包裹到台灣，但為讓包裹能順利通關，需洪女先行匯款5280歐元到指定帳戶，折合新幣約20萬元才能放行。
梁展彰等人為迅速釐清案情，細心關懷提問及求證相關資訊後，發現這名外籍網友所提供資料都是虛構不實，洪女見查證後結果和員警耐心勸說下，才相信自己是遇到詐騙集團，取消匯款念頭，成功攔阻詐騙金額，保住這筆辛苦錢。
市警二分局溫馨提醒，詐騙集團常會利用話術來要求當事人匯款，民眾只要接到不熟悉的訊息有要求到匯款時，請牢記「一聽、二掛、三查證」的步驟詳加查詢，並撥打165或請警方到場協助求證，就能有效避免墜入詐騙陷阱，讓財產多一層安全保障。
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